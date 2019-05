ELEZIONI EUROPEE 2019: APPUNTAMENTI SEGNALATI DALLE LISTE

SINISTRA EUROPEA:

Giovedì 2 Maggio alle ore 17.30 presso il gazebo dei giardini Emilio Lussu di Aosta, la candidata Chiara Giordano sarà lieta di incontrare i Giornalisti, per una breve conferenza stampa di presentazione del progetto politico di appartenenza, sostenuto dal gruppo Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta.

+EUROPA VDA:

- Per il 4 si sta organizzando un evento di presentazione di Stefano e Giulia al quale parteciperà probabilmente anche Silvja Manzi, segretaria di Radicali Italiani, anche lei candidata nella circoscrizione nord-ovest con +Europa per queste elezioni europee. Di quest'ultimo evento non si parla nel comunicato allegato perché stiamo finendo di organizzarlo, per cui non abbiamo ancora un'ora e un luogo confermati, cosa che dovrebbe risolversi domani.