COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Buon Primo Maggio dal Pci

Il Partito Comunista Italiano esprime un sentito ringraziamento alle tante compagne ed ai tanti compagni che in queste settimane, nelle diverse realtà del Paese, si sono impegnate/i nella raccolta delle firme necessarie per consentire al Partito di presentarsi alle elezioni europee con le proprie proposte ed il proprio simbolo.

Il risultato conseguito è importante ancorché insufficiente. Come denunciato anche da altri soggetti politici, la normativa vigente, imponendo di raccogliere almeno 150.000 firme, suddivise pariteticamente nelle cinque Circoscrizioni, con un minimo di 3.000 per Regione, rende oggettivamente la partecipazione alla consultazione elettorale europea un’impresa ardua, e finisce con il favorire i soggetti già presenti nel Parlamento Europeo provocando un’ulteriore restrizione a discapito di una reale partecipazione democratica. Ciò a cui si è dato vita rappresenta un passaggio importante in direzione della ricostruzione del Partito Comunista Italiano, e lo stesso è fortemente impegnato a proseguire la relazione instauratasi in queste settimane con le diverse migliaia di cittadine e cittadini che attraverso la loro firma gli hanno dato fiducia, mostrando di apprezzarne la posizione.

L’iniziativa dello stesso, pertanto, oltre che a rimarcare i contenuti della propria proposta circa l’Europa, l’unica in grado di rispondere per davvero alla crisi che l‘ha investita in conseguenza della cultura liberista che l’ha pervasa, delle politiche di austerità che ne sono discese, non può che essere volta a fare conoscere il proprio progetto per il cambiamento sociale e politico dell’Italia, a dare corpo alle proprie campagne tese a rispondere ai bisogni popolari, con particolare riguardo ai temi del lavoro, dell’istruzione, del welfare, della casa e del territorio, ricercando le più ampie convergenze possibili con l’insieme delle forze di alternativa.

In Valle d’Aosta, in cui al momento non disponiamo di una rappresentanza istituzionale che consenta l’autenticazione autonoma, vogliamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento ai consiglieri comunali di Aosta, che, con elevato senso delle Istituzioni, si sono resi disponibili per aiutarci nella raccolta.

Buon Primo Maggio a Tutte le Lavoratrici ed a Tutti i Lavoratori!