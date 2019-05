Aosta: Assessore Girasole, 'la prima festa comunale del Quartiere Cogne dovrà essere un successo'

Fervono i preparativi per la 'Festa del Quartiere Cogne' organizzata dall'assessorato delle Politiche sociali del Comune di Aosta. "Questa sarà la prima edizione della Festa, nell'area più sociale del quartiere - spiega l'assessore comunale Luca Girasole - e vogliamo che costituisca un momento di convivialità e condivisione tra i residenti grandi e piccoli".

Questa mattina l'assessore Girasole ha svolto un sopralluogo per definire alcuni dettagli della festa "che, come promesso - sottolinea - organizzeremo sabato 1 o domenica 2 giugno". L'evento sarà realizzato nei giardinetti e nel campo basket di via Vuillerminaz, coinvolgendo parti della via già chiuse al traffico.

"Vogliamo dar seguito al programma di appuntamenti ludici e di socializzazione che avevamo annunciato a gennaio, dopo che una serie di episodi vandalici aveva scosso e preoccupato i residenti del quartiere e non solo - ribadisce l'assessore - siamo convinti che l'organizzazione di eventi coinvolgenti nei quartieri, soprattutto quelli più 'a rischio', possa contribuire fattivamente a ridurre se non a eliminare problematiche di degrado e anzi a ricostruire quella rete di rapporti indispensabile per migliorare la vivibilità nelle diverse zone cittadine". A questo proposito l'assessore ricorda "il momento di festa organizzato in quartiere un sabato pomeriggio di fine gennaio, con giovani e anziani insieme a ballare e cantare: ore trascorse insieme in serenità e spensieratezza: quale migliore deterrente all'imbecillità dei vandali?".

L'appuntamento di giugno "dovrà essere una replica ma più 'in grande' e ancora meglio organizzata di quella festicciola quasi improvvisata ma così significativa. Assieme alle associazioni e alle cooperative sociali vogliamo realizzare una giornata che, dal primo pomeriggio sino a tarda sera, possa coinvolgere i residenti di ogni età in diverse iniziative di gioco, musica, ballo e quanto più possa servire a saldare rapporti solidali e di buon vicinato".

Dalle 14,30 sono previsti concerti, gare sportive, 'scambi' culinari, serata danzante ed eventi ludici di vario tipo.

Tante le iniziative per famiglie, anziani e bambini: giochi di bocce; castelli gonfiabili; truccabimbi; zucchero filato; tornei sportivi di calcetto, basket; mosca cieca; caccia al tesoro. Sarà allestito un palco con orchestra; uno spettacolo per bambini con orchestra; giochi come il tiro alla fune e poi cena con menu fisso ma anche panini e l'ape dello streetfood che potrà cucinare le crepes. Sarà anche organizzato un punto informazioni delle associazioni e del Comune, dove saranno illustrate le diverse attività.