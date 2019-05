Assessorato Istruzione in campo contro l'abuso di alcol

"E' necessario unire le forze, al di là delle contrapposizioni politiche, per combattere il pericolo di un ritorno dell'abuso di bevande alcoliche tra i giovani".

Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan, commentando l'approvazione, da parte della Giunta, della co-organizzazione - insieme al Centro europeo di bioetica e qualità della vita Unesco Chair in Bioethics Unit - della manifestazione Saint-Vincent Symposia 2019 intitolata 'Alcool & Giovani: Essere informati per non farsi male', in programma per il prossimo autunno (data da decidere) al Centro Congressi del Gran Hotel Billia di Saint-Vincent.

"La somma impegnata ammonta a 5 mila euro - ha spiegato l'assessore - ma per quest'anno prevediamo ulteriori iniziative di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso di alcol e di promozione di 'buone pratiche' tra gli adolescenti e più in generale tra i giovani residenti. Siamo vigili perchè la dipendenza da alcool è un problema che non deve essere trascurato né sottovalutato".