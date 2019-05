Guardia di Finanza: maxi-concorso per 965 allievi finanzieri

La Guardia di Finanza ha indetto, per l'anno 2019, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla; b) prove di efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneità psico-fisica; d) accertamento dell'idoneità attitudinale; e) valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata mediante la procedura telematica disponibile sul portale dell’arma, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del 27 maggio 2019. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: godano dei diritti civili e politici; siano in possesso del diploma di istruzione secondaria ... continua a leggere