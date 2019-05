Con l'Associazione Arché si impara la Pizzicata

Viste le numerose richieste riparte il corso di pizzica danza tradizionale del Salento alla Cittadella dei Giovani organizzata e promossa dalla Associazione Arche VdA onlus.

L'obiettivo del corso è raccogliere fondi per realizzare Maison Archè, un centro diurno per ragazzi e anziani e dare una mano alle famiglie con disagio economico e sociale.

"Il direttivo - spiegano dall'Associazione - sta valutando per la struttura visto le numerose offerte da privati che ringraziamo ma continua la richiesta con la Regione per una struttura in comodato già da tempo richiesta".

Per incentivare la raccolta di fondi il direttivo è impegnato nella programmazione e organizzazione di alcuni spettacoli estivi in vari comuni della Valle per promuovere il corso di Pizzicata.

La prima settimana di Maggio il direttivo di Arche incontrerà alcune Associazioni liguri per programmare eventi sul loro territorio con cui Archè è gemellata proprio per incrementare cosi la raccolta fondi per portare avanti il progetto di Maison Archè non solo in Valle. Infatti un incontro già programmato con Associazione Charlene Princess di Monaco con cui ha avviato una collaborazione per strutturare alcuni progetti per ragazzi.