L' incomparabile Riesling e le Emozioni con Nicola Bonera ospiti dell'Ais VdA

Il prossimo appuntamento, da non perdere per i culturori del vino, è per martedì 30 aprile 2019, serata in cui i partecipanti potranno scoprire i Riesling accompagnati da Nicola Bonera, consigliere AIS Nazionale e Miglior Sommelier d'Italia 2010, un professionista e grande conoscitore dei Riesling e dei vini del nord, che negli anni ha dimostrato la sua grande competenza e passione nel comunicare il mondo del vino.

Inoltre, sarà un’ottima opportunità per degustare 9 Riesling, che saranno i veri protagonisti della serata. Un evento riservato alle sole 50 persone che si iscriveranno.