Elezioni europee occasione per ridisegnare lo sviluppo delle imprese

Nuove alleanze, tra imprese grandi, medie e piccole ma anche tra le nostre valdostane. Giancarlo Giachino, Presidente di Consfindustria Valle d’Aosta suggerisce, in vista delle elezioni Europee, una delle idee “di società Valdostana, italiana e di un Paese che non deve essere periferia d’Europa, ma centrale tra Europa, aperta a est e ovest, in un momento in cui le imprese si conoscono per collaborare e crescere”.

Insomma Giachino lancia lancia “un progetto introspettivo, aziendalistico, che parte dalla visione di impresa ma che dà anche una visione per la Valle d’Aosta e dell'Italia del futuro”. Se la crisi non cessa di mordere, la svolta può essere questione di strategia è necessario, secondo il Presidente di Confindustria, “attrezzarsi per superare i limiti di un tessuto imprenditoriale frammentato in miriadi di micro e PMI".

E poi una riflessione proposta alla politica valdostana: “Le imprese sono un elemento basilare e sono elemento costitutivo dell’economia del nostro territorio, sono un elemento di dinamismo e innovazione quotidiana e, quindi, soggetti prioritari delle politiche pubbliche, nel quadro di un obiettivo strategico per la creazione di nuove forme e modalità stabili di collaborazione e dialogo con le organizzazioni rappresentative degli interessi imprenditoriali”.

Per Giachino, infatti, “lo spirito con il quale il pubblico dovrebbe rapportarsi con il mondo imprenditoriale, deve essere improntato alla velocizzazione dei procedimenti lasciandosi alle spalle la data burocrazia eccessiva, e consenta alle nostre imprese di operare in modo più ‘semplice’ e dinamico”.

Di questi tempi la competizione a livello europeo, le sfide della globalizzazione e, non da ultima, la stretta della crisi, impongono scelte differenti. “Nel concreto – spiega Giachino - la necessità è colmare il gap in termini di mercato, capitali e investimento che la nostra regione e il nostro Paese patisce nei confronti di altre realtà economiche”.

Si è diffuso, infatti, il convincimento che una piccola azienda non può più fare tutto da sola e competere con le nuove richieste del mercato in continua evoluzione. “Ecco quindi – sottolinea Giachino - fare rete significa avere più forza: più forza ed efficacia per l’imprenditore ma anche più garanzie per i lavoratori che possono guardare al loro futuro con più ottimismo. Ecco quindi, più che parlare di lavoro in rete diventa più importante parlare di lavoro di squadra”.