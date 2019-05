A Maison&Loisir 37mila visitatori, è record di presenze

"Abbiamo lavorato con fatica, spirito di sacrificio e qualche preoccupazione perchè i tempi non inducono all'ottimismo. Ma il successo di pubblico e i sinceri complimenti degli espositori ci hanno convinto che anche quest'anno, forse mai come ora, abbiamo centrato l'obiettivo".

Così l'imprenditore valdostano Diego Peraga, 'patron' di Maison&Loisir, commenta il successo ottenuto dall'ottava edizione del Salone valdostano della casa e del benessere, che quest'anno ha raggiunto il record di 37 mila visitatori in quattro giorni di kermesse. Lo scorso anno erano stati 35 mila.

Tanti valdostani, ovviamente, poi piemontesi, liguri e lombardi così come in aumento i visitatori francesi; flessione degli svizzeri, causa anche la chiusura del traforo per il maltempo dei giorni scorsi. Apprezzati gli stand di arredamento e accessori per la casa, ma anche quelli sui prodotti di energia rinnovabile, per il wedding e la salute, così come il padiglione dei prodotti enogastronomici.

"Quest'anno abbiamo registrato grande interesse anche per i convegni e gli eventi culturali - spiega Peraga - forse meno 'specialistici' ma organizzati per un pubblico più vasto".

Quanto alla prossima edizione di Maison&Loisir, Diego Peraga non si sbilancia: "La penetrazione del Salone tra gli appuntamenti ormai 'tradizionali' in Valle è decisamente aumentata; da oggi iniziamo a ragionare su come poterla ancora migliorare".