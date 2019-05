Adjara: Affari e turismo sul Mar Nero

Noceti e vigneti immensi, boschi incontaminati, cime aguzze che la caratterizzano; la neve in inverno, ma anche inattese-sorprendenti piantagioni di tè, clima subtropicale e coste lambite dalle acque del Mar Nero: è l’Adjara!

Piccola (64,9 kmq) repubblica autonoma della Georgia, situata nella parte sudoccidentale del Paese, l’Adjara è diventata la località di villeggiatura per eccellenza a motivo del clima e delle temperature ideali, ma anche delle particolari attrattive che la rendono unica nel suo genere.

Batumi - impregnata dal profumo di mille essenze che si amalgama con quello dei piatti tipici del luogo - è l’indiscusso capoluogo «dove ci si arriva con Georgian Airways da Bologna via Tbilisi; con Belavia, oppure con Ukraine Int’ll, scegliendo di volare da Bergamo o Milano via Kiev) … sempre in tempo per fare affari e vacanze indimenticabili all’ombra della Torre dell’Alfabeto».

Qui, tra le novità d’autunno, la TPDA (Tourism Product Development Agency) è lieta di annunciare la seconda International Conference on Rural Tourism (Batumi, 19-20 ottobre) ruralconf.com/registration/online-registration, dedicata al mondo del turismo rurale, evento pieno di storie, scoperte e curiosità, dedicato ai professionisti del settore, ma anche agli esperti dell’agriturismo e ai cultori dei focolari collettivi per vedere - tra le moltissime cose - la «storia del pane locale» e il lavoro in tante minuscole comunità; e poi l’artigianato e i molti aspetti dell’ecoturismo, fonti di idee, business e opportunità. Nella Batumi dei grattacieli e delle comodità.

Info, email: tic@gobatumi.com Batumi Tourist, King Farnavaz str 84/86, Batumi 6010, tel. 00995. 577 90 90 93.