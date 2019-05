Transazione Regione-Avda su contenziosi gestione aeroporto

A partire dal gennaio 2018 sono venute in essere le condizioni per porre fine alle cause che hanno visto contrapposte la Regione e le Società di gestione dell'aeroporto.

La definizione dei contenziosi pone le basi per una prosecuzione non conflittuale della gestione dell'infrastruttura aeroportuale con l’obiettivo di rilanciarla, in coerenza con quelli che sono i primi documenti relativi all'aggiornamento del masterplan dell’Aeroporto Corrado Gex e sui quali l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile si è espresso in modo favorevole.

Per il Presidente della Regione e per l’Assessore agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, la transazione approvata oggi dal Governo regionale - efficace una volta sottoscritta da entrambe le parti - chiude un corposo contenzioso che impegnava l’Amministrazione regionale da anni.