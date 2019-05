Anche l'impresa valdostana guarda al'internazionalizzazione

La sede della Pepinière in via Lavoratori Vittime del col du Mont ad Aosta

E' organizzato dalla Pépinière d’entreprises di Aosta ed è in corso oggi nella sede dell'Espace Aosta l’evento a sostegno dell’imprenditoria dal titolo “I Progetti di Internazionalizzazione come strategia efficiente per lo sviluppo del business”.

"Puntare sull’export e su una presenza fattiva della propria impresa nei mercati internazionali - si legge in una nota - caratterizzati da una dinamica di business diversa rispetto a quello italiano, rappresenta oggettivamente una strategia di sviluppo per molti versi ancora considerata innovativa e certamente di grande efficacia". Per questo, le Pépinières d’entreprises della Valle d’Aosta "nell’ottica del proprio ruolo istituzionale di volano allo sviluppo imprenditoriale", hanno organizzato un incontro dedicato al sostegno dedicato ai Progetti di internazionalizzazione offerto dalla Regione.

La giornata è animata dai contributi di personale tecnico e funzionari regionali, in grado di soddisfare le diverse esigenze informative degli imprenditori e degli addetti di settore partecipanti.