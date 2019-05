Aosta: Cittadella dei giovani a rischio chiusura

L'espletamento del bando di gara è complesso e lungo, la proroga agli attuali gestori scade il 30 giugno ed è assai probabile, a questo punto, che la Cittadella dei Giovani di Aosta dovrà chiudere i battenti almeno per tutto il periodo estivo e forse oltre. La notizia si è diffusa in queste ore sui social: l'associazione culturale Exus eventi ha lanciato su change.org una petizione annunciando il rischio di chiusura della struttura.

"Abbiamo deciso di creare questa petizione - si legge - perché riteniamo sia importante far sapere alle autorità competenti che Cittadella dei Giovani é importante per tutti i cittadini valdostani. Se vuoi far valere il tuo pensiero firma questa petizione e aiutaci a far continuare Cittadella dei Giovani".

Tra gli esponenti politici l'invito è stato raccolto, per ora, da Carola Carpinello, consigliera comunale ad Aosta de L'Altra Valle d'Aosta: "Abbiamo tutte e tutti chiaro che Cittadella in questi anni ha dato risposte alla domanda di aggregazione e di cultura della città e dei dintorni - afferma Carpinello - abbiamo anche chiarissimo a chi tutto ciò ha dato sommamente fastidio. Ora per le pastoie burocratiche fomentate dalla Lega quando era al governo e non affrontate dall’attuale governo regionale Cittadella rischia di chiudere a luglio e di riaprire chissà quando".