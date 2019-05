Il tour di Marco Racca, candidato alle prossime Europee, a Biella e Torino, fianco a fianco di Matteo Salvini

Ha toccato sia Biella che Torino, ieri (sabato) il “tour” piemontese di Marco Racca, saviglianese candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del prossimo 26 maggio.

Racca, fianco a fianco del leader leghista Matteo Salvini, è stato nel pomeriggio a Biella, dove ha incontrato i cittadini della Città, e – in serata – a Torino, per l’incontro con i cittadini e la presentazione dei candidati, in piazza Carlo Alberto.

“Sia a Biella che a Torino – racconta – siamo stati accolti da tantissima gente, una vera e propria folla.

Davanti a noi e al nostro capitano Matteo Salvini abbiamo trovato tanto entusiasmo. È stato davvero emozionante parlare davanti a così tanti piemontesi e spiegare le ragioni per le quali bisogna assolutamente votare per un piemontese in Europa, il 26 maggio.

Ringrazio di cuore i tanti militanti incontrati durante le tappe della giornata, oltre ai ragazzi della Lega giovani, sempre in prima linea”.