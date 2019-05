Perchè conviene promuovere la propria azienda su Aostacronaca.it

Quest'anno, ancor più che nel 2018 quando fu lanciato il bonus pubblicità, investire in promozione su testate giornalistiche on line come Aostacronaca.it conviene economicamente ad aziende e professionisti. Nell’era digitale puntare sulla pubblicità online è una realtà assodata, ma il perché convenga effettivamente non è altrettanto scontato.

La misurabilità immediata dei flussi di dati (quali e quante volte pagine, banner e redazionali vengono 'cliccati' in un giorno, mese, anno) delle campagne online è la risposta a questo interrogativo, a cui si connette la possibilità di migliorare le performance in corso d’opera con strategie innovative ed efficaci.

Il successo della pubblicità online è dato dunque dal poter accedere ai dati immediati e reali dei risultati delle campagne promozionali. I canali pubblicitari online comportano infatti la possibilità di tracciare l’andamento delle campagne attivate e di conoscerne immediatamente le performance.

Questa possibilità negata alle testate cartacee e televisive consente di monitorare le evoluzioni dei propri investimenti promozionali e di verificare in corso d’opera le soluzioni migliori al fine di apportare miglioramenti e di non vanificare l’investimento.

Su Aostacronaca.it ad esempio, il banner pubblicitario è affiancato alla possibilità di redazionali 'mirati' e di spot video da pubblicare linkati ai banner o in appositi spazi scelti dall'inserzionista. Ogni proposta è commisurata alle necessità dell'inserzionista ed è strettamente connessa alla misurabilità dei flussi.