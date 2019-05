Oggi il 20esimo Memorial Spadino per ricordare il sacrificio del motard nel rogo del tunnel del Bianco

I primi rombi dei motards a Courmayeur si sono sentiti già alle 9, in un clima freddo sì quanto a temperatura ma riscaldato dai cuori di centinaia di motociclisti italiani, francesi e svizzeri che oggi domenica 28 aprile si sono dati appuntamenti all'ingresso del traforo del Monte Bianco per il 20esimo anniversario del Memorial Spadino.

L'evento ideato e fortemente voluto dal Coordinamento Italiano Motociclisti per commemorare il gesto di coraggio di Pierlucio Tinazzi - (nella foto) addetto alla sorveglianza in moto, che perse la vita nel rogo del tunnel del Bianco il 24 marzo del 1999 (insieme ad altre 38 persone) per salvare la vita agli automobilisti intrappolati in galleria - è anche una dimostrazione di amore per la moto e la vita, da parte dei motociclisti nei confronti delle autorità pubbliche e degli amministratori locali, ai quali si chiedono impegni ed atti concreti sui temi legati alla sicurezza stradale.

Questa mattina, a nome del Governo regionale, il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, ha inviato un messaggio a Marco Polli, Presidente del Coordinamento Italiano Motociclisti, per manifestare la vicinanza agli organizzatori del Memorial. Fosson ha ricordato che "per quell’atto di estremo coraggio, la Presidenza della Repubblica ha conferito a Pierlucio Tinazzi, nel 2000, la medaglia d’oro al Valor civile e, nel 2016, l’onorificenza della Stella al merito del lavoro alla memoria"

Il Presidente ha augurato a tutti i partecipanti all’evento e, in particolar modo, ai familiari dell’eroico motard, che la cerimonia possa rappresentare un momento di solidarietà per ricordare un uomo dai grandi valori.

Questo il programma della giornata: alle 13 Ritrovo a Morgex; ale 14, 30 partenza in corteo per Courmayeur e alle 15 la Cermonia di commemorazione.