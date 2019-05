Il sottosegretario Jacopo Morrone in visita al carcere di Brissogne

Lo stato di salute, o meglio del malesse, del carcere di Brissogne sarà oggetto di valutazione da parte del Sottosegretario di Stato per la giustizia, il leghista Jacopo Morrone, che giungerà in Valle lunedì mattina accompagnato da Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap).

Ad attenderli il Direttore della casa circondariale. Il sottosegretario dovrebbe incontrare le rappresentanze sindacali del personale penitenziario che coglierà l’occasione per evidenziare le criticità che da anni sono denunciate. E’ certo che all’incontro sarà presente anche il Consigliere regionale Paolo Sammaritani candidato alle elezioni Europee per la Lega.

Per tornare alla situazione del carcere sono memorabili le battaglie sindacali, in particolare dell’Osapp, che lamentano l’assoluta mancanza di continuità nella direzione, la mancanza dei vertici della polizia penitenziaria, l’assenza di adeguati strumenti e mezzi per svolgere in sicurezza il servizio di vigilanza.