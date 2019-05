Il ricercatore Luca Gori ad Aosta per spiegare cosa cambia nel mondo del volontariato

'La Riforma: cosa cambia per il terzo settore e per il volontariato' è il titolo della conferenza in programma venerdì 3 maggio alle ore 17,30 nella sala conferenze del CSV, in via Xavier de Maistre 19 ad Aosta.

Relatore d'eccezione sarà Luca Gori, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, uno dei maggiori esperti in Italia di terzo settore, formazioni sociali, sussidiarietà e regionalismo. Gori tratterà il nuovo 'Codice del terzo settore', riforma che dovrebbe rivoluzionare il mondo del volontariato e per illustrare il quale il CSV ha organizzato il ciclo di conferenze 'La riforma prende forma' di cui l'incontro con Gori è l'ultimo appuntamento.



L'iniziativa vuole contribuire a sostenere le diverse associazioni di volontariato e gli enti che stanno adeguando i loro statuti così come richiesto dalla riforma.

Introdurrà i lavori Claudio Latino, Presidente del CSV della Valle d’Aosta; è previsto l'intervento dell'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega.