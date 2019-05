Sejour Espace Mont-Blanc meme au mois aout

Les séjours transfrontaliers de l'Espace Mont Blanc, organisés en collaboration avec l'assessorat de l'Agriculture et de l'Environnement de la Région Autonome Vallée d'Aoste, se poursuivront aussi au mois d'août 2019 dans le cadre des activités de l'Espace.



Les séjours, en langue française, itinérants dans les territoires autour du Mont Blanc,qui durent chacun cinq jours, impliquent des jeunes de la Vallée d'Aoste, de la Savoie et du Valais. Les participants ont l'opportunité de se promener, accompagnés de professionnels de la montagne, sur les sentiers du Mont Blanc pour approfondir la connaissance de la nature et découvrir les richesses et la diversité d'un territoire unique, vivre une expérience de randonnée fantastique en compagnie des autres jeunes de la région transfrontalière.