Assessore Bertschy, 'sentenza Tar su ferrovia a Trenitalia rafforza nuovo contratto regionale'

"Guardiamo con maggiore serenità e rinnovato ottimismo al futuro della ferrovia valdostana". Così Luigi Bertschy, assessore regionale agli Affari Europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti giudica positivamente la sentenza del Tar della Valle d’Aosta che ha respinto il ricorso di una società di trasporti contro l’aggiudicazione del nuovo servizio ferroviario regionale, confermando la validità dell'assegnazione a Trenitalia.

L’assessore evidenzia che "è stata riconosciuta la correttezza e la trasparenza dell’operato della Regione e della centrale unica di committenza (Inva spa) nella procedura di assegnazione del contratto".

Bertschy sottolinea inoltre come la pronuncia del Tar determini che, "finalmente" si possano ora "attuare e dar corso a quelle scelte e a quello strategie che sono contenute nel nuovo contratto di servizio". Un contratto, che come rimarca l’assessore regionale ai Trasporti, "non è più un contratto statale, ma ha valenza regionale e promuove nostre regole, determinanti per lo sviluppo delle esigenze locali del trasporto ferroviario e anche per il controllo della qualità del servizio".