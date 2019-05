Aosta: Muro crollato in via Rey necessita di intervento urgente di ripristino

"E' trascorso un mese da quando quella porzione di vecchio muro è crollata ma dopo la parziale messa in sicurezza della strada non sono stati ancora eseguiti i lavori di ripristino che noi riteniamo urgenti a tutela del decoro e dell'incolumità pubblica".

Così, alcuni residenti di via Guido Rey ad Aosta lamentano il ritardo per un intervento di recupero di un muretto in pietra, di cui il 26 marzo scorso il forte vento aveva fatto cedere una parte all'incrocio di fronte al cimitero di Sant’Orso. Oltre a sgomberare la sede stradale, la Polizia Locale aveva collocato transenne a protezione e aveva aperto un fascicolo per sinistro calamitoso. E' possibile che, prima di intervenire, l'Amministrazione attenda gli esiti degli accertamenti.

"Poiché il Comune di Aosta si avvale da tempo della preziosa opera dei Lavoratori di utilità sociale (i cosiddetti Lus ndr), perchè non inviare quanto prima una squadra per rimettere a posto quel muretto - si chiedono gli abitanti di via Rey - su cui oltretutto da decenni poggia, proprio sulla parte ceduta, un albero che ora rischia di perdere stabilità?".