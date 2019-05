Nuovo bando “Voucher Digitali I4-0” per le micro, piccole e medie imprese

La Camera valdostana delle imprese e delle professioni ha pubblicato il nuovo Bando "Voucher Digitali I4.0 – Anno 2019", aperto a tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese della Valle d’Aosta. Il voucher è un contributo a fondo perduto (con un valore massimo di 2500 euro) a copertura di investimenti in progetti legati alle nuove tecnologie digitali "4.0".

Oltre alla spesa in formazione e consulenza, come già nelle versione 2018, è stata introdotta la possibilità di integrare il progetto con l’acquisto di hardware e software (per un importo che non superi il 50% dell’intero investimento) Ogni voucher coprirà l’80% del costo totale dell’investimento, il quale dovrà essere di almeno 1.000 euro. Le domande, firmate digitalmente, potranno essere inviate fino alle ore 15:00 del 28 GIUGNO 2019.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito internet della Chambre all’indirizzo http:// www.ao.camcom.it/voucher-mpmi.aspx