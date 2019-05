Alla Galleria Finaosta torna la 'astratta tradizione' di Norella Crestani

E' tornata, ancora più astratta e simbolica, l'arte della pittrice aostana Norella Crestani, in esposizione personale alla Galleria d'arte Finaosta, in via Festaz nel capoluogo regionale.

L'astrattismo pittorico dell'eclettica aostana allieva del maestro Giovanni Gianasso è conosciuto e apprezzato da anni non solo in Valle per la sua personale visione del mondo agropastorale, ma da qualche tempo anche e soprattutto per una visione quasi irreale e subconscia del mondo che la circonda: la trama colorata, suggestiva e simbolica dei suoi quadri si lega anche con continuità a una visione singolare e moderna delle diverse manifestazioni della natura, anche di quelle quotidiane delle quali quasi non ci accorgiamo più, come le albe e i tramonti che nel pennello di Norella diventano mondi fantastici.