Marco Sorbara, il consigliere regionale dell'l'Uv arrestato il 23 gennaio nell'ambito dell'inchiesta Geenna relativa a infiltrazione mafiose in Valle, resterà in carcere. Il Riesame, infatti, ha respinto la richiesta di libertà o, in alternativa, gli arresti domiciliari. La notizia è stata riportata dal TG3 della Valle d'Aosta.

Per il Giudice del riesame persiste il pericolo di reiterazione del reato in quanto Sprbara non avrebbe messo in atto una condotta di netta dissociazione.

