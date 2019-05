La Regione guarda ai nuovi piani di sviluppo finanziati dalla Ue

La Giunta regionale guarda a potenziare il proprio 'peso' istituzionale all'estero. Per questo l'Esecutivo ha esaminato una proposta di delibera concernente la 'Approvazione delle linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione'.

La finalità della proposta, si legge in una nota, "è di integrare e specificare il Programma di governo riguardo a obiettivi che richiedono, necessariamente o preferibilmente, azioni in ambito sovraregionale, in considerazione della dimensione territoriale delle sfide da affrontare e degli elementi di forza da valorizzare". In pratica, la Regione vuole inserirsi nei nuovi piani di sviluppo economico e socio-culturale finanziati dai fondi Ue.

In particolare, , prosegue la nota, "si prospettano la promozione e la realizzazione di progetti o l’elaborazione di posizioni comuni su particolari iniziative, anche di tipo normativo, mediante la partecipazione a reti tra attori, territori o risorse affini, per affrontare e risolvere problematiche comuni o valorizzare opportunità legate ai rispettivi contesti territoriali".