Domani sabato 27 aprile sainte Zita

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 27 aprile

Chiesa parrocchiale di Issime - ore 17.30

S. Cresime per le Parrocchie di Gaby e Issime

Domenica 28 aprile

Chiesa parrocchiale di Verrayes - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Diémoz e Verrayes

Seminario e Cattedrale - ore 14.30

S. Messa per l'incontro diocesano dei ministranti

Chiesa parrocchiale di Saint-Christophe - ore 18.30

S. Cresime

Lunedì 29 aprile

Saint-Oyen, Chateau-Verdun e Monastero

Ritiro pasquale del Clero

Martedì 30 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

•Le Messager Valdotain ricorda sabato 27 aprile sainte Zita

La chiesa celebra Santa Zita (Cita) Vergine

Nacque da una famiglia molto umile. A 12 anni dovette andare come domestica presso la nobile casa dei Fatinelli, a Lucca. Attenta e puntigliosa nell'attività lavorativa, sopportava angherie e rimproveri dei padroni, che la trattavano come una «serva». Inoltre, spesso doveva coprire con il suo impegno le manchevolezze degli altri domestici. La sua gentilezza d'animo finì per conquistare l'affetto della famiglia che le affidò la direzione della casa. Ne approfittò per aiutare le persone più povere senza mai sottrarre nulla agli altri. Metteva da parte quanto riusciva a risparmiare per soccorrere le persone bisognose. Morì il 27 aprile 1272. La sua fama si diffuse in breve tempo, tanto che i cittadini di Lucca chiesero che venisse sepolta nella Basilica di San Frediano dov'è tuttora custodita. Il suo culto fu approvato nel 1696 da Papa Innocenzo XII. Venne proclamata patrona delle domestiche da Pio XII.

Il sole sorge alle ore 6,26 e tramonta alle ore 20,20.