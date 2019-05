Nuova tariffa Cva basata su soglia consumi

L’innovativa opzione Così Semplice permetterà ai nuovi clienti di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica basato sul sistema delle soglie di consumo, scegliendo il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze con il quale riceveranno bollette dello stesso importo ad ogni bimestre: in questo modo sarà possibile stabilizzare il costo dell’energia, garantendo la possibilità di pianificare con tranquillità le proprie spese.

Lo hanno assicurato i responsabili di Cva nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova opzione.

Il piano Così Semplice offre ai consumatori cinque diverse fasce di consumo, tra le quali si potrà scegliere la più adatta alle proprie abitudini, anche con il supporto e la consulenza degli operatori di CVA Trading. Con il prezzo stabilito, la bolletta sarà semplice e senza sorprese. Inoltre, combinando questa tariffa all’addebito diretto su conto corrente bancario o postale, i clienti potranno veramente “non pensarci più”.

CVA Trading ha poi ricordato che "la fine della Maggior Tutela - in Valle d’Aosta è rappresentata dal marchio Enerbaltea - si sta avvicinando: infatti con il mese di luglio 2020 il mercato tutelato sarà abolito. Le sorti dei clienti che non avranno provveduto al passaggio al mercato libero entro tale data sono ancora da definire: per evitare incertezze future, CVA Trading consiglia di scegliere una delle offerte disponibili ed economicamente più vantaggiose, passando sul Mercato Libero".

CVA Trading, al contempo, ha sottolineato la stretta sinergia esistente con la capogruppo CVA S.p.A., che permette ogni anno di reinvestire parte dei ricavi del Gruppo in piacevoli iniziative per la comunità locale e per lo sviluppo del territorio.

Sotto il marchio Energique, il Gruppo CVA conferma il programma degli eventi estivi con i fuochi artificiali a Brusson il 3 agosto e le tappe dell’e-bike Tour, proponendo anche la novità del Village Energique, in Piazza Chanoux ad Aosta dal 15 al 18 agosto.

Inoltre, il calendario delle iniziative sarà arricchito dal programma di attività, manifestazioni culturali e sportive degli oltre 20 progetti vincitori dell’Avviso CVA Trading – Eventi Plus, con il quale è stato stanziato, per le iniziative locali del 2019, un contributo di 70.000 euro più IVA. "Tutto questo - è stato detto - non sarebbe possibile senza le nostre risorse più preziose: l’acqua, il vento e il sole. CVA Trading garantisce una certificazione green sulla fornitura della propria energia tramite il marchio Eaux De La Vallée Energia Pura, un contrassegno che dimostra il rispetto per l’ambiente e conferisce più valore al business di coloro che scelgono l’energia rinnovabile di CVA Trading".