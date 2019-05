Corsi formativi e opportunità professionali

La proposta progettuale ha l’obiettivo di contribuire ad aumentare l’occupazione della fascia di popolazione di età compresa tra i 25 e i 67 anni attraverso un’iniziativa corsuale mirata alla formazione di abilità e conoscenze fortemente richieste dal mercato del lavoro nel settore amministrativo-contabile, nell’ottica di permettere di acquisire ai destinatari competenze di specializzazione e professionalizzazione in grado di favorire una maggiore spendibilità. Nello specifico, il presente progetto s’indirizza a formare conoscenze e abilità connesse alle competenze che sono state individuate dalle aziende come più rispondenti ai fabbisogni formativi e occupazionali del nuovo contesto produttivo. I contenuti del percorso formativo sono riconducibili in particolare a tre aree di riferimento e alle rispettive abilità e conoscenze: l’area legata all'innovazione e all'utilizzo della digitalizzazione, l’area legata all'amministrazione e alla contabilità aziendale e infine l’area legata agli aggiornamenti in materia fiscale, amministrativa e contabile.

Il progetto ha la finalità di contribuire ad aumentare l’occupazione della fascia di popolazione compresa tra i 25 e i 67 anni attraverso l’implementazione di azioni di formazione che sostengano l’incremento delle competenze professionali per favorire l’inserimento/reinserimento all’interno del mercato del lavoro.Il progetto ha individuato come profilo di riferimento quello dell’Operatore alle vendite, per la quale è previsto al termine il rilascio di un attestato di qualifica di III° livello EQF. Il profilo integra la grande trasversalità dell’addetto alle vendite con contenuti altamente professionalizzanti in grado di formare una figura professionale meno generica, più qualificata e completa. Spesso gli addetti alle vendite nel settore del commercio operano senza avere acquisito una specifica professionalità a priori e, nel caso degli adulti, emerge con forza la necessità di creare un’offerta formativa che sappia mettere a valore l’esperienza pregressa acquisita sul campo agganciandola a specifiche competenze tecniche, nell’ottica di certificare, aggiornare e consolidare abilità già possedute, mettere in evidenza un profilo professionale completo e innalzare qualitativamente il livello di servizio offerto al cliente.

La presente proposta progettuale ha la finalità di contribuire ad aumentare l’occupazione della fascia di popolazione compresa tra i 25 e i 67 anni non compiuti attraverso l’implementazione di azioni di formazione che sostengano l’incremento delle competenze professionali per favorire l’inserimento/reinserimento all’interno del mercato del lavoro. L’offerta formativa prevede il rilascio di una qualifica di III livello EQF di operatore amministrativo-segretariale, delineata all’interno del repertorio regionale delle professioni della Valle d’Aosta, e punta a tenere in massima considerazione le caratteristiche dei destinatari e i fabbisogni aziendali. Progettare avendo come target di riferimento gli adulti inoccupati e disoccupati significa massimizzare da un lato la spendibilità e, dall’altro, progettare una formazione che consenta di adattarsi concretamente ai fabbisogni formativi degli utenti, che appaiono disomogenei e caratterizzati in misura diversa da necessità di aggiornamento delle competenze o di ricollocamento in un nuovo contesto professionale. In questa ottica si punterà a potenziare sia le competenze trasversali maggiormente richieste sia a rafforzare ed aggiornare le competenze legate agli strumenti tecnologici e ai processi del lavoro di ufficio.