Il 20esimo 'Memorial Spadino' domenica 28 a Courmayeur

Compie 20 anni ed è un compleanno triste ma doveroso, quella della 20esima edizione del Memorial Spadino che quest'anno si celebra domenica 28 aprile sul piazzale del Traforo del Monte Bianco. La manifestazione ricorda il coraggio di Pierlucio Tinazzi, il motociclista addetto alla sicurezza del Geie Sitmb, società che gestisce il traforo del Monte Bianco, che dopo un estenuante avanti e indietro dal tunnel in fiamme per strappare vite umane alla morte, perse la vita salvando dal rogo un automobilista rimasto intrappolato.

La vicenda di Spadino sarà presto un film-verità del documentarista americano Zachary Heinzerling, che domenica sarà in Valle per raccogliere testimonianze e sensazioni su Pierlucio Tinazzi (nella foto).

Ideato dal Coordinamento dei Motociclisti con l'appoggio dell'associazione Fédération française des motards en colère, il Memorial Spadino è un motoraduno annuale in onore di Spadino, chiamato così per la sua piccola statura. Il suo compito era quello di pattugliare, in moto, l’interno del tunnel e garantire così maggior sicurezza agli automobilisti che lo attraversavano. Il 24 marzo 1999, appena divampato l’incendio, Spadino riuscì a mettere in salvo un automobilista rimasto intrappolato, perdendo però la vita - insieme ad altre 39 persone - nel terribile rogo che si scatenò a seguito dell’incidente.

La prima edizione del Memorial Spadino si svolse esattamente un anno dopo l'incendio del tunnel e da allora si ripete ogni anno: oltre a ricordare il coraggio e l’eroismo di Spadino - premiato con la Medaglia d’Oro al Valore Civile - l’evento ha però anche il fine di sollecitare una maggior attenzione da parte delle istituzioni in materia di sicurezza stradale, sottolineando i rischi ai quali sono particolarmente esposti gli utenti delle due ruote.