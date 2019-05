I nuovi corsi di Confcommercio VdA per imparare a fare business sui social network

La presenza sui social network sta assumendo importanza fondamentale e proficua per le aziende commerciali. Confcommercio della Valle d'Aosta ha programmato una serie di corsi rivolti agli esercenti per imparare ad aumentare la popolarità e diffondere a un vasto pubblico il proprio brand, i prodotti e i servizi, tramite un uso appropriato dei social network.

L'obiettivo è incrementare gli affari e la clientela e nel contempo promuovere la propria attività a un pubblico più vasto.

La formazione di Confcommercio VdA ha lo scopo di rendere consapevole+i sul funzionamento dei più importanti social media e su come sfruttarli in maniera efficiente per il proprio business.

Di seguito l'elenco dei corsi:

6 Maggio 2019 - Corso Base Social (Facebook/Istagram/Linkedin): dalle ore 9 alle ore 13

Argomenti trattati:

Come scegliere il canale giusto per la tua comunicazione aziendale

Come funzionano i social media e lo studio del loro algoritmo

Le caratteristiche di Facebook (Pagine, Gruppi, Profili privati)

Quali post utilizzare e perché?

Instagram come funziona e come presidiarlo efficacemente

Come funziona LinkedIn

Errori comuni e come evitarli

Conosci buona parte dei concetti fondamentali del Social Media Marketing ma vuoi approfondire la materia?

Durante questo corso verrà sviluppata, attraverso esercizi pratici, una strategia social efficace per poter intercettare i clienti giusti per la tua attività ricettiva.

3 Giugno 2019 - Corso Social Advanced (Facebook/Istagram/Linkedin) per Strutture Ricettive: dalle ore 9 alle ore 13

Argomenti trattati:

Quale social media più adatto alla tua attività?

Creazione di un piano editoriale

I primi passi verso le pubblicità sui social

Quali metriche seguire e come sberle leggere

KPI le chiavi delle tue performance on line

Il copywriting e creatività per le tue campagne

Tricks and tips

Esercitazione pratica

Google My Business, un nuovo social media per le imprese locali

Come possono i social media essere utili ai pubblici esercizi?

Se hai già una base di conoscenza del social media, vieni a scoprirlo in questo corso, dove imparerai, grazie ad esercizi pratici in aula, a sviluppare una strategia social efficace per poter intercettare i clienti in loco e non solo.

11 Giugno 2019 - Corso Social Advanced (Facebook/Istagram/Linkedin) per Pubblici Esercizi: dalle ore 9 alle ore 13

Argomenti trattati:

Quale social media più adatto alla tua attività?

Creazione di un piano editoriale

I primi passi verso le pubblicità sui social

Quali metriche seguire e come saperle leggere

KPI le chiavi delle tue performance on line

Il copywriting e creatività per le tue campagne

Tricks and tips

Esercitazione pratica

Google My Business, un nuovo social media per le imprese locali

E ancora: pubblicità sui social o su Google? Dove è più importante essere presenti per il mio business? Come investire?

Dare una risposta a queste domande è lo scopo di questo corso aperto a tutte le aziende e categorie commerciali:

27 Giugno 2019 Corso Base Google Ads, Istagram Ads, Facebook Ads: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Argomenti trattati:

Fare pubblicità concretamente sui social media

Business Manager di Facebook

Google Express

Google ADS

Quali KeyWords?

Introduzione alla SEO

Tips professionali per una pagina Google My Business di successo

Cosa è lo storytelling?

È l’arte del raccontare le storie di aziende e di brand per costruire una strategia comunicativa efficace. Perché solo coinvolgendo gli utenti ed emozionandoli con la propria storia si possono fidelizzare i clienti. Il corso è rivolto a chi vuole evolvere il proprio business e chi ha già basi di social media marketing.

16 Giugno 2019 Corso di Storytelling Aziendale per Strutture Ricettive e Pubblici Esercizi: dalle ore 9 alle ore 13

Argomenti trattati: