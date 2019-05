Aosta: Sindaco Centoz, 'tutti si dicono favorevoli all'Arco d'Augusto ma poi han paura di cambiare'

Il deposito in Comune del quesito referendario da parte di un gruppo di aostani contrari alla pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto ha fatto infuriare il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz che ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Facebook.

"A parole tutti si professano favorevoli alla chiusura della Piazza al traffico veicolare ma poi, alla prova dei fatti, si scoprono contrari - commenta Centoz - e sono contrari semplicemente perché hanno paura di cambiare abitudini radicate nel tempo. E ovviamente la paura del cambiamento non va demonizzata ma va affrontata".

I promotori del referendum si dicono favorevoli alla chiusura completa della Piazza ma il sindaco evidenzia che il quesito è molto più chiaro in quanto chiede 'siete favorevoli alla riapertura della viabilità intorno all'Arco di Augusto'.

"La scusa - prosegue Centoz - è che si deve chiudere la piazza quando verranno completate tutte le attività indicate nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato nel 2011. Ma il piano prevede solamente soluzioni viabilistiche, non prevede la riqualificazione della piazza, lavori di ammodernamento o abbellimento della zona. Il piano del traffico, appunto, si occupa solo di traffico e non di urbanistica".