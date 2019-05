Aosta: Presentato quesito referendario sulla pedonalizzazione all'Arco d'Augusto

Presentato dai tre dei dieci firmatari - Vincenzo Macrì, Erik Sader e Massimo De Riccardis - è stato depositato nei giorni scorsi alla Segreteria del Comune di Aosta il quesito del referendum consultivo sulla semipedonalizzazione all'Arco d'Augusto.

Il referendum era stato annunciato a marzo dai consiglieri comunali Etienne Andrione (Lega VdA), Lorenzo Aiello (CasaPound) e Vincenzo Caminiti (Gruppo misto di minoranza). il quesito è: “Siete favorevoli alla riapertura completa della viabilità attorno l’Arco d’Augusto, quale era prima degli interventi attuali di semipedonalizzazione, fino al completamento di ogni attività finalizzata alla pedonalizzazione dell’area così come indicata dal PGTU (il Piano generale del traffico urbano, ndr.) approvato nel 2011?”.

Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, dovrà ora nominare una commissione tecnica per valutare l’ammissibilità del quesito entro tre mesi.

In caso di accoglimento, i proponenti dovranno raccogliere 1.550 firme in 90 giorni e presentarle in Comune per ottenere l'iscrizione del referendum.