Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Monte Rosa Rando' 1° tappa (Verrès - Challand-Saint-Victor)

Questa prima tappa ha un primo tratto ripido che però, essendo quasi tutto nel bosco, si sale velocemente. Dal belvedere della croce di Saint-Gilles si può ammirare tutta la valle centrale e di fronte la caratteristica linea della vetta del Mont Avic, a picco sotto di noi l'abitato di Verrès.

Altro punto caratteristico è il castello di Ville, uno dei più antichi della Valle d'Aosta, da cui lo sguardo spazia su tutta la bassa val d'Ayas.

Nella parte finale ci avviciniamo alla Riserva naturale del Lago Ville ben visibile dal belvedere, una piccola deviazione sino al lago è consigliata.

In alternativa al rientro sullo stesso percorso è consigliabile scendere sino a Isollaz e rientrare lungo l'ultima tappa di Monterosa Rando'.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.montagnavda.it/a.map.s.php?id=10501