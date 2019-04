Attiva l’iniziativa 'Lavora con noi: Video candid…ati' della Cogne Acciai Speciali

E’ attiva la nuova esperienza di selezione “Lavora con noi, video candid…ati” ideata e organizzata dalla Cogne Acciai Speciali.

E' possibile video-candidarsi direttamente allo stand allestito presso il Salone dell’Abitare Maison&loisir 2019 fino al 28 aprile e sino al 1° maggio anche sul sito web dell’azienda 'www.cogne.com/videocandidati'.

"Si tratta di una soluzione sperimentale e innovativa per la Cogne Acciai Speciali - si legge in una nota - finalizzata a coinvolgere i Millennials che stanno entrando nel mondo del lavoro, aggiornando gli strumenti di selezione con canali comunicativi al passo con i tempi. Le candidature già pervenute in queste prime ore di attivazione del servizio dimostrano che la nuova opportunità è stata positivamente accolta. Per inoltrare la propria video-candidatura è sufficiente seguire le indicazioni presenti nell’apposito modulo, registrando un video di presentazione della durata massima di un minuto e compilando l’apposita sezione con i propri dati anagrafici". Successivamente, si dovrà completare il processo di candidatura con l’invio del proprio curriculum vitae, in risposta alla email generata automaticamente dal sistema.

"Si tratta quindi - prosegue la nota - di una settimana di reclutamento telematico per coprire 15 posizioni aperte, finalizzata a selezionare nuove figure professionali da inserire in azienda in possesso di almeno un diploma (o in subordine di una qualifica professionale)".

I profili professionali ricercati sono: Tecnico Lean Production, Ingegnere di manutenzione, Project manager ufficio tecnico di manutenzione, Metallurgista, Commerciale addetto back-office, Manutentore industriale meccanico, Manutentore industriale elettrico, Manutentore industriale strumentista, Operatore lavorazioni meccaniche, Operatore addetto ai forni, Addetto magazzino appartenente alle categorie protette, Addetto alla movimentazione appartenente alle categorie protette. I candidati che risulteranno in linea con le necessità aziendali saranno contattati e riceveranno le indicazioni relative alle fasi di selezione successive: test attitudinali e tecnici, colloqui individuali e tecnici.