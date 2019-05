Lutto per la morte di don Benito Strizzolo sdb

Il Padre ha chiamato a Sé durante la notte di mercoledì, presso l’Ospedale Beauregard di Aosta, dove era ricoverato, il Salesiano don Benito Strizzolo, della Comunità di Châtillon e per tanti anni Parroco di Chamois.

Don Strizzolo nasce a Bicinicco (UD) il 23 febbraio 1924 in una famiglia contadina numerosa (7 fratelli). A 17 anni inizia gli studi presso i Salesiani di Avigliana (TO) e decide di entrare nel noviziato a Morzano di Roppolo (BI) e a 20 anni fa la sua prima professione, a 30 anni diventa Salesiano per sempre e nel 1953 diventa sacerdote.

L’obbedienza salesiana lo destina in varie opere come insegnante di lettere: Valdocco, Chieri, Lanzo, Torino-Agnelli. Dal 1974 al 1977 si trova a Fossano con l’incarico di direttore dell’opera a cui segue un triennio nella casa salesiana di Peveragno e poi dal 1980 la sua vita sarà in Valle d’Aosta a Châtillon. Qui si è fatto apprezzare come insegnante attento e preparato.

Già dal 1981, Mons. Lari, in accordo con i suoi Superiori, gli affidò la parrocchia di Chamois, che resse come parroco disponibile ed affabile fino al 2015. Tutti conoscevano la sua grande passione per le montagne: volentieri raccontava le sue imprese e andava orgoglioso di aver scalato tutte le cime più importanti della Valle.

La sua passione per la montagna era pari al suo amore per “la gente di montagna”. I suoi parrocchiani lo hanno potuto apprezzare per la sua semplicità, cordialità e attenzione alle loro gioie e sofferenze. Ha saputo coltivare rapporti personali duraturi e profondi. Ha lasciato l’incarico di parroco per sopraggiunti limiti di età e non certo per mancanza di zelo apostolico. In seguito ha continuato a seguire “da lontano” con lo stesso “affetto e premura” i suoi parrocchiani chiedendo notizie su di loro, andandoli a trovare nei momenti di sofferenza e malattia in ospedale o in casa di riposo.

Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nella serenità ed nella mitezza, dimostrando sempre una gran voglia di vivere e lottando sempre di fronte agli inconvenienti della vecchiaia. Ultimamente la sua situazione di salute ha richiesto il ricovero al Priorato di St. Pierre per un’assistenza più continuativa.