Elezioni Europee del 26 maggio: Si presenta il candidato nel collegio Nord Occidentale Marco Racca

"Con immenso piacere voglio rendervi partecipi del fatto che la Lega ha deciso di candidarmi per le Elezioni del Parlamento Europeo nel collegio Nord Occidentale Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta”.

Interviene in questo modo Marco Racca, candidato alle prossime elezioni Europee per la Lega nel collegio Nord Occidentale. "Voglio ringraziare il mio Segretario Federale Matteo Salvini – prosegue Racca - il segretario Piemontese Riccardo Molinari, tutta la grande famiglia della Lega Giovani Piemontese, tutto il Direttivo Provinciale di Cuneo, i miei inossidabili militanti della Sez. di Savigliano (anche quelli che non ci sono più e che sono sicuro fanno il tifo da lassù), i miei famigliari. Nei prossimi giorni avrò l'onore di vivere un'entusiasmante avventura che condurrà alle Elezioni del 26 Maggio. Ho la grande fortuna di essere supportato da tanti Amici, giovani e meno giovani, che da tempo stanno con me in mezzo alla gente e, con me, si prodigano per ascoltare le persone che, come tutti noi, credono nella rivoluzione del buonsenso".

“Viste le proporzioni del collegio per cui concorro ho bisogno dell’aiuto di Tutti Voi, sia coloro i quali sono a me più vicini sia coloro i quali, seppur meno attivi, condividono i miei ideali e pensano che io possa rappresentare degnamente la Provincia ‘Granda’, il Piemonte, il territorio del Nord Ovest. Quando il 13 settembre 1996, allora quattordicenne, ho partecipato con mio padre al primo raduno della Lega al Pian del Re, mai avrei osato sperare tanto ed essere candidato per sedere al Parlamento Europeo; ora è il momento di mettercela tutta per arrivare a quel traguardo che in realtà sarà solo un punto di partenza”.

“Se sarò eletto – termina Racca - mi impegnerò ad essere portavoce delle istanze della gente, degli imprenditori e degli amministratori della mia terra, nessuno escluso, e lo scopo della mia missione sarà quello di concorrere al bene comune del mio Paese. Vi ringrazio sin d’ora per tutto quello che potrete fare per me, anzi per noi, perché mai come questi giorni mi sento, orgogliosamente, rappresentante di tutti Noi”.