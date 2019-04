Il 26 maggio si svolgeranno le elezioni Europee e con loro le Regionali e Amministrative. La normativa in merito è precisa anche per il mondo editoriale on line. Il nostro gruppo editoriale secondo la normativa ha predisposto un regolamento per l'accesso alle inserzioni a pagamento per ognuno dei quotidiani di riferimento.

Il regolamento è a disposizione per candidati e partiti secondo la legge presso L'associazione di volintariato culturale Comunque Valdostani via E. Aubert 43 Aostra.