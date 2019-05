A M&L arrive le folk du 'Traditions valdotaines'

Cette année le groupe folklorique 'Traditions Valdôtaines' de la ville d'Aoste fête son soixantedixième anniversaire de fondation. A l'occasion de cette importante étape et dans le but principal de mettre en valeur l'activité effectuée par les jeunes l'association culturelle propose un ''Carillon des Traditions'', spectacle auprès du centre des expositions Maison Loisir.



Rendez-vous donc jeudi 25 avril 15h30 Area eventi Maison Loisir avec un carillon de danses proposé par les groupes enfants: Traditions Valdôtaines (Aoste), Lou Tintamaro (Cogne), la Clicca (Aoste), Les Badochys (Courmayeur), Gressoney Tranchtengruppe, Li Tsoque (Ayas), I Boffe di Fiour di moun (Fontainemore).



Le 20 janvier 1948, Paul Contoz, un valdôtain qui avait vécu longtemps dans la Principauté de Monaco, proposa au colonel Octave Bérard, metteur en scène et photographe, de constituer un comité de traditions locales, tel celui existant à Monaco. L'idée fut accueillie et depuis le 10 mai suivant le Comité des Traditions Valdôtaines ''apolitique, indépendant'' fut en marche.



Tout au long de ses soixante-dix années de vie le Comité a continué à organiser des manifestations culturelles, à proposer des initiatives telles que la Bataille de Reines, à soutenir le travail des artisans, à promouvoir l'amélioration des pratiques agricoles, en donnant l'exemple à d'autres associations qui ont pris la relève dans plusieurs domaines de la vie de la Vallée.