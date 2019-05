IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 24 APRILE 2019 APRÈS-MIDI @ MORANDI POLITICA VALLE D’AOSTA @

Libera interpretazione

C’è un grande prato verde (la Valle)

Dove nascono speranze

Che si chiamano ragazzi

Quello è il grande prato dell’amore

Non tradirli mai, (politica)

Hanno Fede in te. (poltitica)

Non li deludere, (politica)

Credono in te. (politica)

Non farli piangere, (politica)

Vivono in te. (politica)

Non li abbandonare, (politica)

Ti mancheranno. (i ragazzi)

Quando avrai le mani stanche tutto lascerai, (politica)

Per le cose belle

Ti ringrazieranno, (ragazzi)

Soffriranno per li errori tuoi (ragazzi).

E tu ragazzo non lo sai,

Ma nei tuoi occhi c’è già lei, (politica)

Ti chiederà l’amore, ma (politica)

L’amore ha i suoi comandamenti. (politica)

Non tradirla… (ragazzo)(anvi)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.