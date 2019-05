Chiesta al commercialista aostano Corrado Ferriani la candidatura a sindaco di Campione d'Italia

"Quando mi hanno contattato, in un primo momento ho pensato a una battuta scherzosa, poi ho capito che fanno sul serio e forse vale la pena, quantomeno, un confronto sereno sulle possibilità".

Così il commercialista aostano Corrado Ferriani commenta la proposta di candidatura a sindaco di Campione d'Italia rivoltagli nei giorni scorsi da alcuni residenti campionesi. Le prossime elezioni comunali a Campione d'Italia, Comune oggi commissariato, sono previste per il prossimo 26 maggio; la disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco è stata chiesta a Ferriani, che ha studio a Milano, da cittadini 'indipendenti' e quindi non legati a partiti politici. Quello del professionista aostano è un nome ben noto e stimato a Campione: con gli avvocati Massimo Fabiani e Massimiliano Ratti, Ferriani si è occupato con successo del reclamo che il Comune di Campione d'Italia aveva presentato contro la sentenza del tribunale di Como che aveva disposto il fallimento della società di gestione del 'Casinò Campione d'Italia'.

Il reclamo è stato accolto dalla Corte d'Appello di Milano, circostanza che ha impedito il fallimento definitivo della società: oggi il commissario straordinario del Casinò, Maurizio Bruschi, sta valutando le soluzioni più idonee alla riapertura della Casa da gioco, anche in vista della nuova udienza fissata in tribunale a Como per il prossimo 13 maggio e del ricorso in Cassazione presentato dalla creditrice Banca popolare di Sondrio.

La candidatura di Ferriani sarebbe certamente di tipo tecnico e non politico, come lui stesso precisa: "Quand'anche dovessi accettare la proposta, non si tratterebbe di creare una lista partitica o 'contro' uno schieramento politico piuttosto che un altro. Qualcuno ha detto 'meglio Ferriani sindaco che un commissario straordinario'; io credo sia giusto da parte mia valutare questa opzione con attenzione e rispetto".