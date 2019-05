Dagli imprenditori gressonari sostegno al Cda della Monterosaski

Si sentono vittime di strumentalizzazioni politiche e respingono le accuse di 'assunzioni facili' e bilanci fumosi - mosse contro di loro dal minoranza del Consiglio Valle insieme al consigliere di maggioranza Claudio Restano - i vertici della Monterosaski. Il presidente della societò funiviaria, Giorgio Munari (nella foto) e i membri del CdA saranno auditi il 3 maggio alle 9 dalla quarta Commissione regionale Sviluppo economico.

Chiesta dagli stessi amministratori della società, l'audizione arriva pochi giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio Valle di un ordine del giorno che dispone la non conferma di Munari e dei membri del cda.



La quarta Commissione presieduta da Jean Barocco (Uv) ieri ha anche audito una delegazione degli imprenditori di Champoluc Luigi Fosson, Gabriele Favre e Ruben Favre, che rappresentano circa 150 operatori turistici della val d'Ayas e della valle di Gressoney (con 800 dipendenti e un fatturato annuo di oltre 40 milioni di euro). Il loro obiettivo è la conferma dell'attuale management della Monterosa ski. "Non vogliamo fare nulla di divisivo - hanno detto - e deve essere la Regione a decidere il futuro delle piccole stazioni. Questi manager ci danno delle garanzie, se parliamo di meritocrazia e numeri devono essere confermati".

In una missiva indirizzata alla Giunta, gli imprenditori gressonari esprimono "solidarietà ed apprezzamento per il lavoro fatto e per i risultati economici ottenuti nei confronti dell’attuale Cda” della Monterosaski e spiegano che “tutte le nostre attività sono ovviamente legate e devono la loro sopravvivenza in modo diretto o indiretto alla Monterosa Ski" del cui Cda attuale chiedono la continuità alla luce dei buoni risultati ottenuti.