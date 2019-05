Tavagnasco Rock festeggia il trentennale

Torna il Tavagnasco Rock e festeggia ben trent'anni con tante sorprese!

Si inizia oggi mercoledì 24 aprile nella palestra comunale con Grover Mama Soul e Radio Quincy Discomobile. Ingresso gratuito. In collaborazione con USD Quindi Tava.

Sabato 27 aprile, sempre in palestra a Tavagnasco, Animal Skull, Glam Band e ancora Radio Quincy Discomobile. Ingresso gratuito.

Martedì 30 aprile alle ore 21 al Palatenda Dirty Label Female Tribute, e I fischi. Si chiude con Cristina d'Avena con i Gem Boy. Ingresso 15 euro.

Come di consueto, il 1 maggio al Palatenda di Tavagnasco, dalle ore 14 giornata per l'UGI in collaborazione con Anysetiers Commanderie du Piedmont.

Suonano le bande giovanili di Tavagnasco, Quincinetto, Quassolo, Settimo Vittone, i Compa Dreush (breakdance), i Jubjoter (acrobatica aerea), i Quindi (vincitori premio Telekomando), Andrea Marzolla e la sua band (vincitori premio Senza Etichetta), la Piedmont Jug band, gli Space Traffic e il “Progetto Complesso”.

Alle ore 18,30 Vocal Excess (coro di 100 elementi per un concerto rock). Nel pomeriggio ci saranno la Partita per Tania, giochi per bimbi, truccabimbi, mercatino eccellenze artigianali e enogastronomiche, miasse e salignun. Special Guest: I Powerillusi.

Venerdì 3 maggio alle 21 al Palatenda suoneranno i Too Blush, i Los Angeles May 92, la Modern Fanfara Street Band, i Taxi Blues e gli All Beck's.

Sabato 4 maggio al Palatenda, per il gran finale del festival si esibiranno i Dominio Lostile, i Nandha Blues e Regione Trucco. Chiuderà la serata Omar Pedrini in “Timoria: viaggio senza vento”. Ingresso 12 euro.