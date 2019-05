Ordinamento regionale, futuro Vigili del fuoco e concessioni idroelettriche su tavoio Commissione Paritetica

Un'occasione per conoscere le questioni ancora in sospeso sul tavolo di un lavoro appena iniziato ma che dovrebbe portare frutti importanti per il rilancio istituzionale della Valle.

Questo il senso dell'incontro svoltosi ieri tra i membri della prima Commissione consiliare regionale 'Istituzioni e Autonomia' e i componenti della delegazione di parte regionale della Commissione Paritetica di cui all'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

La Presidente di Commissione, Patrizia Morelli, riferisce che si è trattato del primo incontro a seguito della ricostituzione della Commissione, avvenuta lo scorso gennaio; erano presenti i professori Roberto Louvin e Renato Balduzzi, mentre per concomitanti impegni non ha potuto essere presente la professoressa Barbara Randazzo.

Morelli sottolinea come "l'interlocuzione tra la Commissione Paritetica e il Consiglio regionale sia una prerogativa esclusiva dell'autonomia valdostana, per cui c'è un interesse ancora più sentito a coltivare questo rapporto collaborativo".

"L'incontro - prosegue la Presidente della prima Commissione - ha rappresentato l'occasione per conoscere le questioni ancora in sospeso sul tavolo della Paritetica, in particolare l'ordinamento linguistico, giacente dalla precedente Legislatura, gli archivi storici, la norma di attuazione recante trasferimento delle funzioni dell'ex ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) per quanto attiene al controllo degli ascensori".

Patrizia Morelli si sofferma poi su altre due questioni affrontate: il paventato rientro del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco alle dipendenze statali e il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico a seguito della messa in mora da parte dell'Unione europea della legge di semplificazione.

"Due argomenti importanti - conclude Morelli, che richiedono una grande attenzione da parte del Consiglio Valle".