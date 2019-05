Maggioranza ricompattata dopo la verifica, ma resta la crisi in casa PnV

Maggioranza ricompattata, dopo la verifica svoltasi questo pomeriggio nella sede dell'Uv ad Aosta. L'esigenza di un confronto è nata dopo le fibrillazioni in Regione dei giorni scorsi, generate dal voto del consigliere di PnV Claudio Restano sulla non riconferma dei vertici della società funiviaria Monterosa spa, contrario al voto della maggioranza. Anche una delegazione di PnV ha partecipato alla riunione, dalla quale è scaturito il seguente comunicato stampa:

"Tutti i gruppi consiliari (Uv, Uvp, Stella Alpina, Alpe e Mouv' ndr) che compongono la maggioranza regionale, con i rispettivi movimenti, si sono incontrati oggi nella sede dell’Union Valdôtaine, per l’avvio di una verifica di maggioranza resasi necessaria in seguito agli avvenimenti recenti occorsi in Consiglio regionale e ad alcune esternazioni sugli organi di stampa da parte di singoli esponenti. All’unanimità i movimenti hanno ribadito la loro adesione alla maggioranza e al governo guidato dal presidente Fosson, che sta lavorando per attuare i punti programmatici concordati a dicembre. Da parte di tutti vi è stata una chiara assunzione di responsabilità rispetto all’attuazione del programma di Governo e agli impegni assunti. Il confronto rimane aperto e proseguirà con l’analisi e la condivisione dei punti di programma ritenuti prioritari".

In realtà, resta maretta, e non poca, in casa PnV. "La maggioranza per noi è a 18 - ha commentato la vice coordinatrice di Pour notre Vallée, Anita Prezzavento, all'uscita della riunione - l'assenza del nostro coordinatore (Fabio Gradi ndr) alla verifica è legata a motivi personali e non a una presa di posizione. Noi siamo stati delegati da lui. Il Pnv è uno solo e noi qui rappresentiamo tutto il movimento". Con la delegazione di Pnv era presente all'incontro anche il Presidente della Giunta, Antonio Fosson.



"Noi abbiamo ritenuto non opportuno partecipare a questa riunione - replicano il coordinatore di PnV, Fabio Gradi, e il vice coordinatore, Leonardo La Torre - e la dirigente Prezzavento è andata di sua iniziativa ma senza la nostra delega. La sua posizione non è allineata con la nostra. La linea politica del movimento si chiarirà in una riunione nelle prossime settimane".