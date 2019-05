Aosta: Comune mette in vendita l'ex colonia estiva a Pinarella di Cervia

Sono migliaia gli aostani di almeno quattro generazioni che in età scolare hanno trascorso le vacanze estive alla ex 'Colonia marina Città di Aosta' a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. La struttura, di proprietà del Comune di Aosta, è chiusa da anni e ora l'Amministrazione la sta mettendo in vendita: le linee guida per la procedura pubblica volta a individuare possibili acquirenti sono state approvate in questi giorni dalla Giunta Centoz.

L’Ufficio Patrimonio del Comune ha infatti emanato un avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse rivolto a privati; i moduli per partecipare al bando sono pubblicati online sul sito web www.comune.aosta.it. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro il 30 maggio 2019 e devono riguardare il fabbricato della Colonia e l'annesso stabilimento balneare.