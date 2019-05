Brazil SfomOrchestra & Taufic Duo

La SfomOrchestra presenta quest’anno un progetto che unisce dimensione didattica e artistica e coinvolge una coppia di artisti d’eccezione, legati da uno speciale affiatamento, da un’intesa forse riservata solo a chi e cresciuto insieme nella musica, proprio come i fratelli Eduardo e Roberto Taufic. Pianista l’uno e chitarrista l’altro, hanno entrambi intrapreso una brillante carriera internazionale individuale, ma amano rinnovare il loro connubio musicale e familiare dando vita a concerto proporrà composizioni originali firmate dai due musicisti, alternando momenti in duo a brani in dialogo con la SfomOrchestra, grazie ad arrangiamenti ad hoc. Il progetto ha visto il suo avvio in occasione dell’ultima edizione del Campus estivo SFOM Cluster, ospite Roberto Taufic, ed è proseguito con il lavoro laboratoriale di un anno scolastico, per culminare in un seminario di tre giorni con gli artisti, cui segue il presente concerto.

Nata nel 2005 come offerta laboratoriale della Scuola, oggi la SfomOrchestra è un ensemble orchestrale, composto da strumentisti provenienti dalle differenti classi della scuola, che vede esibirsi, fianco a fianco, insegnanti e allievi SFOM. Affrontando negli anni i repertori più disparati, ha conquistato il pubblico nelle varie rassegne e manifestazioni alle quali ha partecipato.

Il Duo Roberto Taufic & Eduardo Taufic è il risultato dell’unione di due grandi musicisti che celebrano un connubio più che familiare. La versatilità e la peculiare sonorità del duo riflette il bagaglio musicale acquisito durante anni di brillanti carriere individuali, ma anche la forte matrice comune, radicata nel Nord-est brasiliano dell’infanzia. Impossibile condensare quindi la quantità di esperienze, collaborazioni, produzioni sviluppate nelle loro rispettive carriere pluridecennali, per non dire dei dischi e dei premi. Basti citare che, come duo, registrano il primo cd nel 2008 per arrivare, dopo alcuni anni di lavoro insieme, al disco Bate Rebate (Botta e risposta), nel 2011, diventato presto un concerto di successo.

La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

Biglietto intero € 10, ridotto € 8.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttomusica e Musica leggera B.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale , Piazza Roncas, n. 12 tel. 0165 32778.