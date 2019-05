'Non giocare sulla tua pelle', incontro a Gressan sulla prevenzione

Si intitola "Non giocare sulla tua pelle. L'arma migliore è la prevenzione" l'incontro patrocinato dall'Usl della Valle d'Aosta e promosso dall'associazione "Amici per la pelle", in programma lunedì 29 aprile a Gressan alle 18 nella sala consiliare del Municipio.



Interverranno Paolo Borrelli, direttore della struttura di Dermatologia e Allergologia dell'Usl, Micol Errico, medico dermatologo, Alessandro Mozzicafreddo e Giovanni Donati, chirurghi. "Amici per la pelle" è l'Associazione valdostana malati di melanoma onlus. Persegue finalità legate alla solidarietà sociale per le persone malate di melanoma e delle altre neoplasie della cute, organizzando anche eventi e incontri informativi sul tema delle malattie della cute.