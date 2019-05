Negozi Thun: assunzioni di Addetti Vendita e altre figure

Thun, azienda specializzata nella creazione di oggetti da collezione unici, è alla ricerca di diverse figure da inserire presso i propri negozi in Italia: addetti vendita, contabili, store manager, responsabili acquisti, assistenti real management etc. Le persone che vogliono lavorare in Thun devono essere orientate alle relazioni interpersonali, creative, proattive, intraprendenti, dinamiche, flessibili e motivate alla crescita professionale.

Entrare a far parte di Thun significa lavorare in un ambiente stimolante e dinamico, in un'azienda contraddistinta da un legame con la tradizione unito a una forte spinta verso l'innovazione, al cui interno le persone hanno la possibilità di essere aggiornate in modo costante e continuativo, così da vivere un percorso di accompagnamento orientato alla loro formazione, integrazione e valorizzazione.

Ecco nello specifico le figure ricercate da Thun ... continua a leggere