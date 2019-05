Approvati lavori stradali a Chevril lungo la strada per Cogne

Sarà messo in sicurezza il ponte che collega la vallata di Cogne con il fondo valle. L’Esecutivo regionale ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una variante provvisoria alla Strada regionale 47 per Cogne, in corrispondenza del ponte esistente in località. Chevril, nel territorio di Aymavilles, che lo scorso dicembre era stato chiuso per il pericolo di crolli strutturali. L'importo complessivo dei lavori è di un milione e 700 mila euro.

"Questo e altre imporanti opere stradali sono la dimostrazione del fatto che stiamo lavorando non solo per assicurare i collegamenti tra le diverse località della Valle - commenta l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Stefano Borrello - ma anche e soprattutto che lo stiamo facendo in un'ottica di assoluta sicurezza per gli utenti".