Tar affida a impresa Daf srl bonifica cave amianto Emarese

Il Tar della Valle d'Aosta ha ribaltato l'esito della gara d'appalto da 11 milioni e 533 mila euro (Iva esclusa) - bandita il 4 maggio 2018 - per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto di Emarèse.



Per i giudici c'è stata una "illegittimità" nella "mancata esclusione del consorzio Cogeis dalla gara", "in realtà privo - secondo l'impresa ricorrente - del requisito della iscrizione all'albo dei gestori ambientali per come richiesto dal disciplinare". Cogeis spa di Quincinetto si era aggiudicata i lavori in un consorzio con Marazzato Soluzioni Ambientali srl di Pollein, Costruzioni Stradali Bgf srl di Issogne, Ivies spa di Pontey, Edilvi Costruzioni srl di Pollein e Chelab srl. "La gara - scrive il Tar - va aggiudicata alla ricorrente" a patto che "siano superate le necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti". Ricorrente è la Daf Costruzioni Stradali srl, di Milano, in Ati con Isovit srl, Daudin srl, Bertini srl e Silea srl.

"Se si procede a ricalcolo dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica senza considerare l'offerta del consorzio Cogeis - si legge nella sentenza - risulta che la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria".



In dettaglio, il problema all'origine dell'esclusione di Cogeis riguarda un requisito specifico: "Posto quindi - scrive il Tar - che la Cogeis si è impegnata a eseguire il 77,5% delle opere della categoria OG12 per un importo di euro 6.182.339,41 è chiaro che la classifica C (che copre lavori fino a euro 2.500.000) non è sufficiente occorrendo almeno la classifica B (che copre lavori sino a euro 9.000.000) e ciò sia per la categoria 9 che per la categoria 10B dell'albo dei gestori ambientali".



Si erano costituiti in giudizio sia Cogeis spa sia il Comune di Emarèse, che aveva approvato l'esito della gara il 22 gennaio scorso.